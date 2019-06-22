شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تحتضن «الإقامة المميزة».. و12 شهراً لاستكمال الإجراءات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن المصباحي (جدة)

علمت "الخليج 365" أن وزارة الداخلية ستحتضن مقر مركز الإقامة المميزة، إذ سيرتبط المركز تنظيميا بمجلس الشؤون الاقتصادية، مع إمكانية إنشاء فروع أو مكاتب للمركز عند الحاجة، وسيتم استكمال الإجراءات النظامية للمركز خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرا.

وستنشأ لجنة إشرافية للمركز برئاسة وزير الداخلية، وعضوية 7 وزراء، يمثلون وزارات: «الاقتصاد والتخطيط، والمالية، والتجارة والاستثمار، الخارجية، العمل والتنمية الاجتماعية، الإعلام، الحج والعمرة»، إضافة إلى عضوين يصدر تسميتهما بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

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وستشرف اللجنة على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، وتتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وأبرز أعمالها: «إقرار سياسات المركز العامة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، إقرار هيكل المركز التنظيمي، إقرار لوائح المركز المالية والإدارية، بالاتفاق مع وزارة المالية، إقرار إجراءات عمل المركز، الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للمركز، النظر في تقارير سير العمل في المركز، الموافقة على مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي والتقرير السنوي، والموافقة على قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف التي تقدم إلى المركز، وتعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي، والموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود، وتحديد المقابل المالي لما يقدمه المركز من خدمات وأعمال ترى اللجنة استحصال مقابل مالي عنها».

وسيتولى المركز 4 مهام رئيسية متعلقة بتنظيم وإدارة جميع ما يتصل بالإقامة المميزة، ممثلة في «اقتراح الأنظمة ذات الصلة بالإقامة المميزة، وتعديل المعمول به منها، والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة، وتلقي الطلبات الخاصة بالإقامة المميزة، ودراستها، والنظر في الموافقة عليها، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة، وتنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية ذات الصلة بمجال عمل المركز، وإعداد تقارير عن تطبيق الإقامة المميزة، واقتراح ما تراه في شأنها، تمهيداً لعرضها على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية».

وسيعين للمركز رئيس تنفيذي بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويختص بـ«اقتراح سياسات المركز العامة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى اللجنة لإقرارها، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها، واقتراح هيكل المركز التنظيمي، ورفعه إلى اللجنة لإقراره، واقتراح لوائح المركز الإدارية والمالية، ورفعها إلى اللجنة لإقرارها، والإشراف على إعداد مشروع ميزانية المركز، ومشروع الحساب الختامي، وتقرير المركز السنوي؛ تمهيداً لعرضها على اللجنة، والصرف من ميزانية المركز، وتعيين العاملين في المركز والإشراف عليهم، والتعاقد مع الخبراء والمستشارين، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة أو القرارات ذات الصلة بأعمال المركز، وتقديم تقارير دورية إلى اللجنة عن سير أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته، وتقديم مقترحات إلى اللجنة في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصات المركز، وتمثيل المركز أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وإبرام الاتفاقيات والعقود بعد موافقة اللجنة».