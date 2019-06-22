شكرا لقرائتكم خبر عن بدء خصخصة مستشفيات حائل في التجمع الصحي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - متعب العواد (حائل)

أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة, قرارا بتعيين المهندس عبدالله الرخيص أحد أعضاء تحالف مطوري مدينة حائل الاقتصادية سابقاً، عضو مجلس هيئة تطوير حائل رئيساً مؤسساً لمجلس إدارة التجمع الصحي في حائل.

وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور حمود الشمري أن صدورهذا القرار الوزاري يأتي انطلاقاً من مبادرة التحول المؤسسي لمرافق الرعاية الصحية ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني، ويأتي تجمع صحي حائل كمرحلة أولى لتأسيس الشركة رقم 4 ضمن خمس شركات تابعة مملوكة لوزارة الصحة وتديرها شركة حكومية قابضة.

ووضعت وزارة الصحة اللمسات النهائية لإطلاق وتدشين أعمال التجمع الصحي الأول في منطقة حائل (cluster) الذي يُعد ضمن عدد من التجمعات الصحية التي تسعى لإطلاقها لاحقاً في كافة المناطق بعدما دشنت في الرياض والمنطقة الشرقية ومكة المكرمة في وقت سابق، ويعتبر التجمع شبكة متكاملة ومترابطة من مقدمي خدمات الرعاية الصحية الخاضعة لهيكل إداري واحد لتسهيل وصول المستفيد للخدمة الصحية وتنقله بين أنواع عدة للرعاية.

واطلع وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتحول الدكتور خالد الشيباني ووكيل الوزارة المساعد للتخطيط والتحول الدكتور محمد الصغير على مسار التحول في القطاع الصحي بالمنطقة وتشكيل التجمع الصحي بحائل والخطة المعدة لذلك وأهمية البدء بتطبيق بعض مسارات نموذج الرعاية الصحية والدور الذي تساهم به في تمكين الفرد من الاهتمام بصحته ورفع نسبة رضى المستفيدين من الخدمات الصحية. ويتم تشكيل هذه التجمعات بناءً على المرافق المتاحة والبيانات السكانية الخاصة بكل منطقة بحيث تتولى إدارة تقديم الخدمات الطبية والقيام بمهمات الإدارة والتشغيل التي تحددها الشركة الوطنية مستقبلاً، حيث يعد التشكيل الجديد أول خطوات الخصخصة للمرافق الصحية في حائل. وسيحدد في مرحلته الأولى المستشفيات والمراكز الصحية بالمنطقة حيث من المتوقع دخول مستشفى الملك سلمان التخصصي أحدث المستشفيات بالمنطقة، مستشفى الملك خالد العام، ومراكز الصحية داخل المدينة والتي تجاوزت اختبارات التأهيل للدخول في التجمع الصحي الذي يعد المرحلة الأولى في تطبيق مبادرة التحول المؤسسي لمرافق الرعاية الصحية ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني 2020.