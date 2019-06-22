شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر "الخليج 365": إغلاق مستشفى ولادة المساعدية.. قريباً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

علمت "الخليج 365" قرب عقد اجتماع بين وكيل وزارة الصحة، ومدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة؛ لمناقشة إمكانية إغلاق مستشفى الولادة بالمساعدية، الذي يعاني مشاكل جسيمة في بنيته التحتية، وذلك على إثر التقارير الصحية والخاصة بالدفاع المدني، التي تشدد على ضرورة إغلاقه وإجراء ترتيبات لتحويل المنومين في المستشفى إلى مستشفيات أخرى في أسرع وقت ممكن.

وكشفت مصادر لـ«الخليج 365» قيام وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية عبدالرحمن العيبان بزيارة تفقدية لعدد من المرافق والمنشآت الصحية بمحافظة جدة، منها مستشفى المساعدية للولادة والأطفال، واجتماعه مع قيادات المستشفى.

فيما شرعت إدارة المستشفى في عدم استقبال أي حالات تنويم جديدة، ويقتصر العمل حاليا على استقبال الحالات الطارئة والمنومة داخل المستشفى تمهيدا للنقل الفعلي للمستشفى بكافة أقسامه وإداراته؛ وهو ما سيحدده الاجتماع القادم.

وكان نائب وزير الصحة الأسبق الدكتور حمد الضويلع، قد أصدر في 7‏/‏1‏/‏2016 قرارا يقضي بتوقف مستشفى الولادة والأطفال في حي المساعدية عن استقبال المرضى الجدد، بناء على ما ورد في تقرير أعده فريق فني، يضم مهندسين مختصين من صحة المحافظة والدفاع المدني، بعد زيارة للمستشفى والكشف على مرافقه، ورصد الفريق ملاحظات عدة على مبنى المستشفى وأوصى بإغلاقه نهائيا.

وإنفاذا لقرار وزارة الصحة، شكلت صحة جدة لجنة طبية وفنية متخصصة لتنسيق نقل المرضى المنومين إلى مستشفيات أخرى، إلا أن قرار الإغلاق لم ينفذ وعاد المستشفى للعمل غير أنه تم تخفيض عدد أسرة التنويم من 256 سريرا إلى 210 أسرة، كما توجد 100 حضانة متخصصة في رعاية الأطفال الخدج.

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وكانت إدارة الدفاع المدني بجدة قد شددت في تقارير سابقة لها على ضرورة إغلاق مستشفى المساعدية، موردة ملاحظات عدة من أبرزها عدم صلاحية المبنى بالكامل، ووجود غازات قابلة للاشتعال في قسم العناية المركزة بحديثي الولادة، وعدم وجود نظام إطفاء آلي للحرائق في أغلب مواقع المستشفى وضيق الشوارع المحيطة به موصيا بضرورة إخلائه.

وكشفت تقارير صحية أخرى ضرورة إغلاقه لوجود ملاحظات عدة على المبنى، أهمها التسريبات التي تسببت بها أمطار هطلت على جدة، فيما تنتشر داخل المستشفى رائحة الصرف الصحي، وذلك لقدم عمر المبنى الذي يصل إلى أكثر من 42 عاما، إذ تم إنشاؤه في عام 1978.

قرار الإغلاق المرتقب يأتي في الوقت الذي تنتظر محافظة جدة انتهاء مشروع برج الولادة والأطفال شمال جدة الجاري بناؤه منذ أعوام.

وتبلغ سعته الاستيعابية 400 سرير ومساحته الإجمالية 86.272 مترا مربعا، بمساحة 81.623 مترا مربعا، وعدد 8 طوابق.

ويحتوي على أقسام عدة منها قسم النساء والولادة، والأشعة، والطوارئ، وقسما الحضانة والتنويم، إضافة إلى العيادات الخارجية والأقسام الخدمية الأخرى.