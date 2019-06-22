السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت



الرياض 19 شوال 1440 هـ الموافق 22 يونيو 2019 م واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى- نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية ، الرياض تمتد حتى نجران وكذلك على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة . في حين تبقي السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان ، عسير .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة،وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربيشمالية الى شمالية شرقية بسرعة 18-40 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج .

// انتهى //

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.