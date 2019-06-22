، "الزهراني" يخص "الخليج 365" بمعلومات قيّمة حول تاريخ ترميم "الكعبة المشرفة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال إن بابها تم صناعته باستخدام ٢٨٠ كجم من الذهب الخالص عام ١٣٩٩هـ

قال الباحث في تاريخ وآداب الحرم "عبدالله الحسني الزهراني" إن الكعبة المشرفة هي أطهر بقعة على وجه الأرض اختصها المولى عز وجل لتكون أول بيت لعبادة الله تعالى على الأرض، ولم تحظَ بقعة في المعمورة بمثل الاهتمام الذي حظيت به الكعبة المشرفة، فهي قبلة أكثر من مليار مسلم على وجه الأرض يتوجهون إليها خمس مرات في اليوم والليلة، ولذلك فلا ينبغي الحديث عنها إلا ونحن نستشعر تعظيم المولى عز وجل لها، وأن نأخذ أخبارها من مصادر موثقة.

وتفصيلاً، استعرض "الزهراني" بحثه الذي أعده حول الكعبة المشرفة، موضحاً أنها خضعت للترميم نحو ٤٠ مرة منذ العهد الإسلامي، منها بناء كامل ومنها ترميم شامل أو جزئي وأبرزها: بناء "عبدالله بن الزبير" رضي الله عنه الكامل للكعبة المشرفة عام ٦٤ هـ بعد أن احترقت بعض جدرانها وتهدمت، فقام بإعادة بنائها بالكامل ورفع سقفها وفتح الباب الغربي الذي كان مقفلاً في بناء قريش، وزاد في طولها ليصبح مثل بناء إبراهيم عليه السلام، وترميم "الخليفة عبدالملك بن مروان (الأموي)" عام ٦٥ هـ، حيث تم هدم الزيادات التي عملها ابن الزبير، وتم إقفال الباب الغربي، ورفع باب الكعبة عن مستوى المطاف، كذلك بناء السلطان العثماني "مراد الرابع" الشامل للكعبة عام ١٠٤٠هـ، وهو بناء شامل لجدران الكعبة وسقفها إلا أنهم توقفوا في هدم الجدران الأربعة عند مستوى الحجر الأسود، ولم يحركوه من مكانه، وكان بناء مُحكماً، وهو البناء الذي نراه هذه الأيام، وقد أحضروا أحجارها من جبل غرب الكعبة المشرفة اسمه جبل الكعبة حاليًا.

وواصلَ الباحث "الزهراني" سرد أبرز ما حصل للكعبة المشرفة من ترميم، حيث ترميم الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - للكعبة المشرفة عام ١٣٧٧هـ، حيث تم تغيير سقف الكعبة المشرفة العلوي (الكعبة لها سقفان) وترميم السقف السفلي بالخشب، وكان قد تم عمل باب جديد للكعبة عام ١٣٦٦هـ، بأمر من الملك عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -، كما تم تغيير باب الكعبة المشرفة في عهد الملك خالد بن عبدالعزيز - رحمه الله - عام ١٣٩٩هـ، وعُمل باب داخل الكعبة للصعود من داخلها، يُسمى باب التوبة.

وأضاف: جاء البناء الشامل للكعبة في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - عام ١٤١٧هـ، حيث مكثت الكعبة نحو ٣٧٥ عاماً بدون ترميم شامل منذ بناء السلطان العثماني مراد الرابع، وقد تم تغيير سقفي الكعبة بالكامل، ومعالجة أحجار الكعبة التي تعرضت للشقوق وتراكم التراب عليها، وخاصةً من الداخل، وتم إحضار أعمدة خشبية خاصة من مينمار ( بورما) لمقاومتها للأرضة (العتة)، كما تم حفر حفرة كبيرة داخل الكعبة حتى وصلوا لأساسات الكعبة وقواعدها.

وأردف: المهندسون السعوديون الذين عاينوا تلك الأساسات، والتي هي عبارة عن صخور ضخمة متداخلة في بعضها كأعناق الإبل، أكدوا أنها صالحة لحمل الكعبة المشرفة إن شاء الله حتى يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، وأنها كما هي منذ بناء إبراهيم عليه السلام للكعبة قبل أكثر من أربعة آلاف عام، وقد تم مقارنتها بما جاء في المصادر التاريخية حول بناء ابن الزبير للكعبة المشرفة، ومشاهدته لقواعدها، حيث أشهدَ رضي الله عنه خمسين رجلاً من الفضلاء على ذلك، فوجدوها متطابقة، وهذا نوع من الإعجاز المعماري، حيث إن أي بناء حجري عادةً ما يهبط ويميل بنسب معينة كل مائة سنة بسبب عوامل هبوط التربة.

وأوردَ الباحث في تاريخ وآداب الحرم، معلومات عامة عن الكعبة المشرفة، حيث طولها نحو١٢ م، وعرضها نحو ١١م ، وارتفاعها نحو ١٤م، وعدد أحجارها الخارجية ١٦١٤ حجراً أكبرها طوله نحو ١٥٠ سم، وأصغرها نحو٩٠ سم، ولها في كل جهة جداران داخلي وخارجي، ولها سقفان بينهما نحو ٩٠ سم، وكان السقف الأول توضع فيه متطلبات غسيل الكعبة وغيرها، وباب الكعبة المشرفة يرتفع عن أرض المطاف نحو ٢٢٠سم، وطوله نحو ٣١٠سم وتم صناعته من الفضة في عهد السلطان العثماني مراد الرابع عام ١٠٤٥ هـ، وتم تغييره في عهد الملك عبدالعزيز آل سعود عام ١٣٦٦هـ، وكان من الفضة المغطاة بالذهب، ثم تمَ تغييره من الذهب في عهد الملك خالد بن عبدالعزيز عام ١٣٩٩هـ، حيث صنعهُ شيخ الصاغة آنذاك أحمد بن إبراهيم بدر بأمر من الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -، وقد استخدم ٢٨٠ كجم من الذهب الخالص في صناعته، لذلك يعدهُ البعض أكبر كتلة ذهب في العالم، وهو الباب الموجود هذه الأيام.

وختم الباحث "الزهراني" بقوله: ينبغي لجميع المسلمين تعظيم هذه البقعة التي عظمها المولى عز وجل، وتعظيم عموم المسجد الحرام، ومكة عموماً شرفها الله، كما نبتهل للمولى عز وجل أن يؤيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - وحكومته الرشيدة للاهتمام والعناية الكبيرين للمسجد الحرام والكعبة المشرفة خصوصاً منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - وحتى يومنا هذا.