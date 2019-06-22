، القبول بالجامعات.. حائل ونجران والباحة والجوف والحدود تستوعب خريجي الثانوية ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكثر من (311,572) مقعداً دراسياً (59%) للذكور و(41%) للإناث بكافة المناطق

كشفت المؤشرات الاستيعابية للقبول بالجامعات بأن مناطق حائل ونجران والباحة والجوف والحدود الشمالية، تستوعب جميع خريجي الثانوية فيها، ولديها فرصة لتوفير مقاعد للطلبة من خارج المنطقة.

وستستوعب مناطق الرياض وجازان ما نسبته 67% من خريجي وخريجات الثانوية فيها، أما المنطقة الشرقية ومنطقة المدينة المنورة ستكون طاقة كل منهما 66% من خريجي وخريجات مدارسهما الثانوية.

وفِي التفاصيل، ينتظر طلاب وطالبات المملكة أكثر من (311,572) مقعداً دراسياً، (59%) للذكور و(41%) للإناث، توفرها الجامعات السعودية في مناطق ومحافظات المملكة المختلفة، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وذلك وفق الطاقة الاستيعابية للعام الدراسي 1440هـ-1441هـ.

وقد استحوذت منطقة مكة المكرمة على النصيب الأكبر من المقاعد حيث يتوفر فيها ما نسبته 22% من المقاعد المتاحة، تليها منطقة الرياض بما نسبته 20%، ثم المنطقة الشرقية بما نسبته 12% من إجمالي المقاعد، فيما استحوذت البرامج الدراسية في مجال الأعمال والإدارة على النصيب الأكبر من عدد المقاعد بنسبة 19% يليها، مجال العلوم والرياضيات والحوسبة بنسبة 17%، ثم مجال الإنسانيات والفنون بنسبة 12%، وتوزعت باقي النسب على مختلف التخصصات المتاحة.

وتضمنت مؤشرات الطاقة الاستيعابية لفرص القبول، لخريجي الثانوية العامة في الجامعات الحكومية، الصادرة عن وزارة التعليم (272,800) مقعد دراسي متاح للطلبة في مسار الانتظام الكلي للفصل الدراسي الأول، وزعت بنسبة (68%) لبرامج البكالوريوس، وبرامج كليات المجتمع بالجامعات، و(29%) للبرامج التي تقدمها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وشكلت الطاقة الاستيعابية المخصصة للالتحاق ببرامج التعليم الإليكتروني (3%), في حين بلغت الطاقة الاستيعابية للفصل الدراسي الثاني (38,722) مقعداً دراسياً سيتم التقديم والقبول عليها.

وكانت أعداد خريجي الثانوية العامة لهذا العام الدراسي 356,269 طالباً وطالبة، وما أعدته الجامعات والتعليم الفني من خطط وبرامج سيستوعب ما نسبته 87% من عدد الخريجين والخريجات للفصلين الدراسيين الأول والثاني من العام الجامعي الجديد، بعد أن تمت إعادة هيكلة بعض البرامج التعليمية في الجامعات بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة، ويحقق الكفاءة والفاعلية في ممارسة الجامعات لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه، ويرتقي بمستوى المخرجات فيها.

وجاءت جامعة أم القرى كأكبر جامعة ستستقبل الطلاب والطالبات من حيث توفر المقاعد، حيث استعدت الجامعة لقبول 15,545 طالباً وطالبة للعام الجامعي القادم، وتلتها في الترتيب جامعة الطائف، بطاقة استيعابية بلغت 14,500 ثم أتت جامعة طيبة بطاقة استيعابية بلغت 14,315 مقعداً، وجاءت جامعة الملك فهد للبترول، والجامعة الإسلامية، وجامعة الملك سعود للعلوم الصحية، كأقل الجامعات الحكومية من حيث حجم الطاقة الاستيعابية، وفي المقابل وفرت جامعة الأميرة نورة 6000 مقعد للطالبات.

وبلغ إجمالي الطاقة الاستيعابية في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (49,648) مقعداً دراسياً (82%) للطلاب و(18%) للطالبات، وسيستوعب مسار التعليم الإلكتروني بالجامعة السعودية الإلكترونية (9,504) مقاعد دراسية (63%) للطلاب و(37%) للطالبات.