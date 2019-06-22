محمد بن مسعود - الدمام - انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس الجمعة، الزميل سفر العزمان، بعد معاناة مع المرض. "الخليج 365" تتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لذوي الزميل العزمان ولكافة أفراد أسرته، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته. "إنا لله وإنا إليه راجعون". "العزمان" في ذمة الله صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-22 انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس الجمعة، الزميل سفر العزمان، بعد معاناة مع المرض. "الخليج 365" تتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لذوي الزميل العزمان ولكافة أفراد أسرته، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته. "إنا لله وإنا إليه راجعون". 22 يونيو 2019 - 19 شوّال 1440 Advertisements 01:02 AM اخر تعديل 22 يونيو 2019 - 19 شوّال 1440 06:00 AM انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس الجمعة، الزميل سفر العزمان، بعد معاناة مع المرض. "الخليج 365" تتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لذوي الزميل العزمان ولكافة أفراد أسرته، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته. "إنا لله وإنا إليه راجعون". ، "العزمان" في ذمة الله ،

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