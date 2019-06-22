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أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجير الإرهابي الذي وقع في العاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وقدم المصدر خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب العراقي الشقيق، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، ومجدداً وقوف المملكة إلى جانب جمهورية العراق الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف.
المملكة تدين وتستنكر التفجير الإرهابي الذي وقع بالعاصمة العراقيةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-22
أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجير الإرهابي الذي وقع في العاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وقدم المصدر خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب العراقي الشقيق، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، ومجدداً وقوف المملكة إلى جانب جمهورية العراق الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف.
22 يونيو 2019 - 19 شوّال 1440
12:38 AM
22 يونيو 2019 - 19 شوّال 1440
06:01 AM
مصدر بالخارجية يجدد الوقوف مع الأشقاء ضد الإرهاب والتطرف
أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجير الإرهابي الذي وقع في العاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وقدم المصدر خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب العراقي الشقيق، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، ومجدداً وقوف المملكة إلى جانب جمهورية العراق الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف.
، المملكة تدين وتستنكر التفجير الإرهابي الذي وقع بالعاصمة العراقية ،
المصدر : الخليج 365
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