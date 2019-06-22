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رفع معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب التنهئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله- ، بمناسبة موافقة الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي (فاتف) على منح المملكة مقعد عضو لديها خلال اجتماعات المجموعة بمدينة أورلاندو الأميركية في الفترة 19-21 / 6 / 2019.

وأوضح معاليه في تصريح صحفي أن اختيار المملكة لتكون أول دولة عربية تحصل على هذه العضوية جاء نتيجة لجهود القيادة الرشيدة في محاربة جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال وتزييف وتقليد النقود وتجفيف منابعها، والتي توجت بتوفيق الله -عزوجل- بهذا الإعلان العالمي.

وأفاد معاليه أنّ انضمام المملكة إلى (فاتف) يشير في شكل جلي إلى مدى متانة وجدارة وفاعلية الإجراءات المالية التي قامت وتقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين في هذا المجال من أجل إيجاد بيئة مالية تتسم بالصفاء والنقاء المالي،وصولاً الى إضفاء الشرعية للمراكز والمتحصلات المالية.

وأكد معالي النائب العام على أنّ هذه الإجراءات جعلت من المملكة أحد المراكز المالية الرئيسة في العالم، الأمر الذي أكسبها إشادات دولية في جهودها الحثيثة والمتصلة لمحاربة جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

وسأل معاليه الله -عز وجل -أن يحفظ القيادة الرشيدة..، وأن يمدها بمزيد من توفيقه وعونه وسداده، وأن يديم على بلادنا المباركة الأمن والاستقرار ورغد العيش.

جدير بالذكر أن المملكة عضو مؤسس لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا فاتف) منذ شهر نوفمبر من العام 2004م.





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كانت هذه تفاصيل خبر النائب العام بعد انضمام المملكة لـ فاتف: تأكيد على متانة وجدارة إجراءاتنا المالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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