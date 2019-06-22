فيديوجراف.. صامويل إيتو أسد يتربع على عرش أفريقيا‎

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تنطلق النسخة الـ32 لبطولة كأس أمم أفريقيا على الأراضي المصرية، يوم الجمعة المقبل، وسط مشاركة مجموعة هائلة من المنتخبات القوية في القارة السمراء.
ويشارك منتخب الكاميرون، حامل اللقب، في البطولة هذا العام دون خدمات نجمه المعتزل دوليا، صامويل إيتو.
وتستعرض "العين الرياضية" في الفيديوجرف التالي التاريخ المميز الذي خلفه إيتو في البطولة الأفريقية.
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