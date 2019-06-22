فيديو.. جماهير تونس تتوقع المربع الذهبي في أمم أفريقيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحدّثت الجماهير التونسية لـ"العين الرياضية" عن توقّعاتها للمربع الذهبي لمسابقة كأس أمم أفريقيا التي تنطلق اليوم الجمعة بمصر وتتواصل حتى يوم 19 يوليو/تموز المقبل.

وأبدت الجماهير التونسية تفاؤلها بقدرة منتخبها على الترشح للدور نصف النهائي، وهو ما عجز عن القيام به منذ نسخة 2004.

ورشحت الجماهير التونسية منتخبات مصر والمغرب والجزائر للذهاب لأبعد ما يكون في نسخة مصر 2019، في ظل امتلاكها للاعبين مميزين.

يذكر أن آخر فوز عربي في مسابقة أمم أفريقيا يعود لنسخة سنة 2010، التي توج بها "فراعنة" مصر على حساب غانا في النهائي بهدف دون رد.