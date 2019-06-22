شكرا لقرائتكم خبر عن مدير جامعة الإمام: نُرحِّب بالطالب العازمي والطلاب الموهبين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

تفاعل مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد العامري، في أقل من نصف ساعة، مع ما نشرته صحيفة "الخليج 365" بشأن حصول الطالب فيصل العازمي على معدل 100% في اختبار القدرات.

وأكد الدكتور العامري، أن الجامعة أبوابها مفتوحة لجميع الطلاب الموهبين، وتُرحِّب بالطالب العازمي وستقدم له جميع التسهيلات، وجميع الطلاب المتفوقين والموهبين، لافتاً إلى أن الجامعة ستحتضنهم وتُسخِّر لهم جميع الإمكانيات.

وأشار إلى أن جامعة الإمام تؤكد دائماً أن الموهبين والمبدعين هم الرافد الأهم للوطن وازدهاره، وهم مَن يصنعون المستقبل.