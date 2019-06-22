، بالصور .. مصر تستهل مشوارها بكأس أفريقيا بفوز معنوي على زيمبابوي بهدف ،

محمد بن مسعود - الدمام - استهل منتخب مصر مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا بفوز معنوي على نظيره منتخب زيمبابوي بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع المنتخبين على أرض ملعب القاهرة الدولي في افتتاح البطولة الـ32 التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل وسط حضور جماهير كبير.

بهذا الفوز رفع المنتخب المصري رصيده إلى ثلاث نقاط متصدرًا مجموعته .

جاءت البداية سريعة من جانب المنتخب المصري الذي حاول مباغتة منتخب زيمبابوي بهدف عندما بادر للهجوم بوقت مبكر منذ البداية، صحيح أنه لم يبلغ مرحلة التسجيل لكنه اكتسب الكثير من الثقة لصنع اللعب وفرض شخصيته على أجواء اللعب، فكان وسطه الأنشط بالتحركات وهجومه أخطر فيما كان دفاعه جاهزًا لكبح جماح هجوم الضيوف.

كاد منتخب زيمبابوي يصدم أصحاب الأرض بهدف السبق بالدقيقة 37 عن طريق خاما بيليات غير أن يقظة الحارس محمد الشناوي أنقذت الموقف.

رد المنتخب المصري كان حاسماً حينما تمكن محمود "تريزيغية " من افتتاح التسجيل بمجهود فردي مميز وعمل ثنائي مع أيمن أشرف الذي مرر له كرة مثالية داخل منطقة الجزاء ليطلق تسديدة لولبية جميلة في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى زيمبابوي بالدقيقة (41).

في الأنفاس الأخيرة من الشوط الثاني كسر محمد صلاح مصيدة التسلل لينفرد بالمرمى ويواجه الحارس الذي كان صاحياً وأنقذ الموقف بتصديه لتسديدة لم تكن بالقوة المطلوبة .