“التعليم”: استيعاب 87% من خريجي الثانويات في الجامعات الحكومية العام الدراسي القادم

كشفت وزارة التعليم أن أكثر من 311 ألف مقعد دراسي تنتظر الطلاب والطالبات خريجي الثانويات في الجامعات الحكومية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني خلال العام الدراسي 1440-1441هـ، 59% منها للذكور و41% للإناث. وأوضحت الوزارة أن الطاقة الاستيعابية لفرص القبول لخريجي الثانوية العامة في الجامعات، بلغت 272.8 ألف مقعد دراسي متاح للطلبة في مسار الانتظام الكلي للفصل الدراسي الأول، في حين بلغت الطاقة الاستيعابية للفصل الدراسي الثاني 38.7 ألف مقعد دراسي سيتم التقديم والقبول عليها.

وبلغ عدد خريجي الثانوية العامة لهذا العام، 356 ألف طالب وطالبة، وهو ما يعني أن الجامعات يمكنها استيعاب 87% من عدد الخريجين والخريجات للفصلين الدراسيين الأول والثاني من العام الدراسي الجديد. وتستحوذ منطقة مكة المكرمة على النصيب الأكبر من المقاعد، حيث يتوفر فيها ما نسبته 22% من المقاعد المتاحة، تليها منطقة الرياض بما نسبته 20%، ثم المنطقة الشرقية بما نسبته 12% من إجمالي المقاعد. فيما تستوعب مناطق حائل ونجران والباحة والجوف والحدود الشمالية، جميع خريجي الثانوية فيها، ولديها فرصة لتوفير مقاعد للطلبة من خارج المنطقة. في حين ستستوعب مناطق الرياض وجازان ما نسبته 67% من خريجي وخريجات الثانوية فيها، أما المنطقة الشرقية ومنطقة المدينة المنورة ستكون طاقة كل منهما 66% من خريجي وخريجات مدارسهما الثانوية.