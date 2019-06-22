رسالة تحذير أخيرة من ترامب لإيران عبر عُمان : الحرب قد تكون وشيكة

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قال مسؤولون إيرانيون، إن طهران تلقّت رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر عُمان، حذّر خلالها من أن هجومًا أمريكيًا على إيران قد يكون وشيكًا.

وكشف المسؤولون الإيرانيون لرويترز صباح اليوم عن محتوى الرسالة، والتي تضمنت أن “ترامب لا يريد أي حرب مع إيران، ويريد التحدث إلى طهران حول مختلف القضايا”.

وجاء أيضًا في الرسالة التي ذكرها المسؤولون الإيرانيون: “لقد منحنا فترة قصيرة من الوقت للحصول على ردّنا”، موضحين أن ردّ إيران سيكون من خلال خامنئي.

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وأوضح مسؤول إيراني..، رفض الكشف عن هويته، أن “الأمر متروك لخامنئي لمناقشة القضية”.

وقال المسؤول الثاني: “لقد أوضحنا أن خامنئي يعارض أي محادثات، لكن سيتم نقل الرسالة إليه لاتخاذ قرار، ومع ذلك، أخبرنا المسؤول العماني بأن أي هجوم ضد إيران سيكون له تأثير إقليمي ودولي الآثار.”

يُذكر أن الرئيس الأمريكي كان قد ألغى قرارًا بشن هجوم عسكري ضد عدد من الأهداف الإيراني في الساعات القليلة الماضية، ردًا على إسقاط طائرة استطلاع بدون طيار صباح أمس الخميس.

وكان ترامب وصف هذا الحادث بأنه “خطأ جسيم” وأن الأمر كان سيختلف حال كان الطائرة بها جنود.

