بالإنفوجراف.. «الهلال الأحمر» توضح الأخطاء الشائعة في التعامل مع المصابين

قالت هيئة الهلال الأحمر السعودي، إن من بين الظواهر السلبية التي تعاني منها الفرق الإسعافية، أثناء القيام بمهامها، التجمهر عند الحوادث.

وأضافت الهيئة عبر (إنفوجراف) نشره حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن من بين الأخطاء في التعامل مع المصابين، هي إعطاء المصاب الماء أو تحريكه، أو التجمهر حول الحادث، وتصوير المصابين، فضلًا عن التحدث عن وفاة أحد المصابين أمام بقية أطراف الحادث.

وأشارت الهيئة إلى التصرف السليم المفترض على القريبين من المصابين اتّباعه في حال وقوع حوادث، والتي تشمل: طلب تطبيق «أسعفني» أو الاتصال على الإسعاف بطلب الرقم 997، مع تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، وتنظيم السير في الطريق، والحرص على فصل بطارية السيارة.

ونوّهت هيئة الهلال الأحمر، بأن قيمة مخالفة التجمهر حول الحادث تصل إلى 350 ريالًا.

وكانت هيئة الهلال الأحمر، قد قدّمت طرقًا لإسعاف المصاب بالإجهاد الحراري أو ما يُعرف بـ«ضربات الشمس»، وقالت إنَّ التعرُّض لأشعة الشمس لفترة طويلة قد يؤدي إلى الإصابة بمخاطر مثل الإنهاك أو الإجهاد الحراري الذي قد يؤدي إلى الإصابة بـ«ضربة شمس».

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وأضافت أنّ أول ما يجب على المسعف عمله، هو التوجّه بالمصاب إلى منطقة من الظل، ومساعدته في التمدّد، ثم خلع ملابسه الثقيلة ومحاولة رفع قدميه، موضحةً أنّه إذا لم يكن فاقدًا للوعي لا يجب تقديم الطعام له بل مياه فاترة، أمّا إذا أُغمي عليه فلا يتم تقديم شيء؛ لكن يتم تبريد جسده بمياه فاترة وتعريضه لمصدر هواء.

وكانت هيئة الهلال الأحمر، قد نظمت دورة لمنسوبيها العاملين بالمركز الرئيس والفروع التابعة لها ممثلة بالإدارة العامّة للشؤون الإدارية والمالية، بشأن التعامل مع منصة «اعتماد».

وتناولت الدورة التي نُظمت بتوجيه رئيس هيئة الهلال الأحمر، الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، كيفية التعامل مع منصة اعتماد والتي تم إقرارها من وزارة المالية؛ لتكون بوابة للتعاملات المالية ما بين الوزارة والجهات الحكومية.

وتتيح المنصّة للجهات الحكومية والقطاع الخاص الاستفادة الكاملة والمباشرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة المالية بمزايا عالية، ومواصفات تقنية متقدمة وتنافسية، وتهدف «اعتماد» إلى المساهمة الفاعلة في التحول الرقمي لمنظومة العمل الحكومي عبر الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة المالية.