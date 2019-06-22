التحالف: اعتراض طائرتين مسيرتين انطلقتا من صنعاء وتدميرهما بالأجواء اليمنية

قال المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف الجوية تمكنت من اعتراض وتدمير طائرتين مسيرة أطلقتها الميليشيا الحوثية مساء اليوم، مؤكدًا تدمير الأولى في التاسعة و28 دقيقة، فيما تم تدمير الثانية في التاسعة و56 دقيقة.

وأوضح العقيد المالكي في بيان صادر عنه اليوم، أن كلا الطائرتين بدون طيار (المسيّرة) تم رصد إطلاقها من قبل المليشيا الحوثية من محافظة (صنعاء) وتم اعتراضها وتدميرها في الأجواء اليمنية.

وبيّن العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تؤكد الحق المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.