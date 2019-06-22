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السعودية تدين وتستنكر التفجير الإرهابي الذي وقع في العاصمة العراقية

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2019-06-22

السعودية تدين وتستنكر التفجير الإرهابي الذي وقع في العاصمة العراقية

متابعات الخليج 365 - واس

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أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجير الإرهابي الذي وقع في العاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وقدم المصدر خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب العراقي الشقيق، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، ومجددًا وقوف المملكة إلى جانب جمهورية العراق الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف.





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