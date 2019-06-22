النيابة: المساس بحرمة الحياة الخاصة جريمة موجبة للتوقيف

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قالت النيابة العامة إنه يحظر جزائياً تصوير ما من شأنه المساس بحرمة الحياة الخاصة، عن طريق إنتاجه أو إعداده أو إرساله أو تخزينه بواسطة الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي بما في ذلك الهواتف النقالة الذكية المحتوية على نظام معالج البيانات.

وأضافت النيابة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن ذلك يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.