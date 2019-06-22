شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة»: المساس بحرمة الحياة الخاصة جريمة موجبة للتوقيف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أكدت النيابة العامة أنه يُحظر جزائياً تصوير ما من شأنه المساس بحرمة الحياة الخاصة، عن طريق إنتاجه أو إعداده أوإرساله أوتخزينه بواسطة الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، بما في ذلك الهواتف النقالة الذكية المحتوية على نظام معالج البيانات، موضحة أنه ذلك يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وذكرت «النيابة» عبر «تويتر» اليوم (الجمعة)، أن عقوبة هذه الجريمة هي السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.