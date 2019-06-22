شكرا لقرائتكم خبر عن آل الشيخ: من قبح الإخوان.. أوصلوا مرسي إلى مقام الأنبياء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن الإخوان ومن تلوث بفكرهم يُمارسون الكذب والدجل، ويُؤلهون ويقدسون رموزهم. أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن الإخوان ومن تلوث بفكرهم يُمارسون الكذب والدجل، ويُؤلهون ويقدسون رموزهم. وقال آل الشيخ عبر «تويتر» اليوم (الجمعة): «من انحرف عن الفطرة وزاغ وأدبر، وانتهج منهج من يسمون أنفسهم بـ«الإخوان المسلمين»، يُعري نفسه ويفضح حزبه وينشر خزيه، كمن ساوى بين مرسي وعثمان رضي الله عنه، ومن أوصله إلى مقام الأنبياء، قبح الله القائل». وأضاف: «الإخوانيون ومن تلوث بفكرهم يؤلهون ويقدسون رموزهم ويمارسون الكذب والدجل، عاملهم الله بعدله».



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