شكرا لقرائتكم خبر عن شركة البحر الأحمر: انتهاء المرحلة الأولى من المشروع في 2022 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عباس الفقيه (الوجه)

أوضحت شركة البحر الأحمر للتطوير عبر حسابها الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع بحلول عام 2022م، وستتضمن 14 فندقاً فخماً على خمس جزر, بالإضافة إلى منتجعين في المنطقة الجبلية والصحراوية.

وكانت الشركة قد سبقت الإعلان عن ذلك باستقصاء عن وقت الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى, وطرحت لذلك ثلاثة اختيارات، بحلول عام 2028 وحصل على 8 في المئة من نسبة التصويت, وبحلول عام 2030 وحاز على نسبة 18 في المئة, و2022 وكانت نسبته 74 في المئة من التصويت.