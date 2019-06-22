عبوة ناسفة خلف تفجير مركبتين 7 يونيو في جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أظهرت النتائج الأولية لتحقيقات قوات الأمن في حادثة انفجار مركبتين الواقعة في 7 يونيو بجدة ، أن هناك عبوة ناسفة وضعت تحت دواسات الوقود في السيارتين، ما تسبب في اشتعال النيران بهما وإصابة مواطن إيطالي، بحسب ما أوضحه متحدث باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي .

وقال أن الحادث متعمداً ويبدوا أنه عملاً إجرامياً يتمحور حول نزاع شخصي، والسلطات الإيطالية تتعاون في التحقيق حول تلك الحادثة .