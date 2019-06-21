، "القحطاني" يحصل على الدكتوراه من أمريكا ،

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محمد بن مسعود - الدمام - حصل عايض بن سعد بن محيا القحطاني على درجة الدكتوراه في هندسة الحاسب الآلي من جامعة كاليفورنيا أرفاين بالولايات المتحدة الأمريكية.
ويعد الدكتور عايض القحطاني عضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود قسم هندسة الحاسب من الشباب السعودي الطموح المتميز، إذ حصل قبل ذلك على درجة الماجسيتر بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. ودرجة البكالوريوس بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة الملك سعود، كلاهما في تخصص هندسة الحاسب الآلي.
وسبق للدكتور عايض العمل بكبرى الشركات السعودية في مجال تقنية المعلومات، حيث الخليج 365 له الالتحاق بشركة الإلكترونيات المتقدمة وشركة العلم لأمن المعلومات.
"الخليج 365" تبارك للدكتور القحطاني وتتمنى له مزيدًا من التفوق والنجاح.
"القحطاني" يحصل على الدكتوراه من أمريكاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-21
حصل عايض بن سعد بن محيا القحطاني على درجة الدكتوراه في هندسة الحاسب الآلي من جامعة كاليفورنيا أرفاين بالولايات المتحدة الأمريكية.
ويعد الدكتور عايض القحطاني عضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود قسم هندسة الحاسب من الشباب السعودي الطموح المتميز، إذ حصل قبل ذلك على درجة الماجسيتر بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. ودرجة البكالوريوس بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة الملك سعود، كلاهما في تخصص هندسة الحاسب الآلي.
وسبق للدكتور عايض العمل بكبرى الشركات السعودية في مجال تقنية المعلومات، حيث الخليج 365 له الالتحاق بشركة الإلكترونيات المتقدمة وشركة العلم لأمن المعلومات.
"الخليج 365" تبارك للدكتور القحطاني وتتمنى له مزيدًا من التفوق والنجاح.
21 يونيو 2019 - 18 شوّال 1440
11:43 PM
حصل عايض بن سعد بن محيا القحطاني على درجة الدكتوراه في هندسة الحاسب الآلي من جامعة كاليفورنيا أرفاين بالولايات المتحدة الأمريكية.
ويعد الدكتور عايض القحطاني عضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود قسم هندسة الحاسب من الشباب السعودي الطموح المتميز، إذ حصل قبل ذلك على درجة الماجسيتر بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. ودرجة البكالوريوس بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة الملك سعود، كلاهما في تخصص هندسة الحاسب الآلي.
وسبق للدكتور عايض العمل بكبرى الشركات السعودية في مجال تقنية المعلومات، حيث الخليج 365 له الالتحاق بشركة الإلكترونيات المتقدمة وشركة العلم لأمن المعلومات.
"الخليج 365" تبارك للدكتور القحطاني وتتمنى له مزيدًا من التفوق والنجاح.
، "القحطاني" يحصل على الدكتوراه من أمريكا ،
المصدر : الخليج 365
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