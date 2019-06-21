محمد بن مسعود - الدمام - أوقع الهلال في موقف حرج ومتأزم فجّر الصحفي الأرجنتيني بابلو غونزاليس مفاجأة صادمة لجماهير نادي الهلال بعدما أعلن عن توقيع اللاعب البيروفي أندريه كاريلو لصالح نادي فلامنجو البرازيلي حتى عام 2022. وبحسب ما نقلت صحيفة "diariocorreo" البيروفية فإن رغبة مدرب فلامنغو الجديد خورخي خيسوس هي من قادت اللاعب للانتقال للنادي البرازيلي. وقالت الصحيفة البيروفية أن اللاعب يفضّل الانتقال للنادي البرازيلي. كما تحدثت الصحيفة عن أن علاقة خيسوس بمسؤولي فلامنجو ستسهل كثيراً في مسألة رحيل اللاعب لصالح فريقه الجديد. صحفي "أرجنتيني" يفجّرها: "كاريلو" وقّع لـ "فلامنغو" البرازيلي محمد السيّد الخليج 365 2019-06-21 فجّر الصحفي الأرجنتيني بابلو غونزاليس مفاجأة صادمة لجماهير نادي الهلال بعدما أعلن عن توقيع اللاعب البيروفي أندريه كاريلو لصالح نادي فلامنجو البرازيلي حتى عام 2022. وبحسب ما نقلت صحيفة "diariocorreo" البيروفية فإن رغبة مدرب فلامنغو الجديد خورخي خيسوس هي من قادت اللاعب للانتقال للنادي البرازيلي. وقالت الصحيفة البيروفية أن اللاعب يفضّل الانتقال للنادي البرازيلي. Advertisements كما تحدثت الصحيفة عن أن علاقة خيسوس بمسؤولي فلامنجو ستسهل كثيراً في مسألة رحيل اللاعب لصالح فريقه الجديد. 21 يونيو 2019 - 18 شوّال 1440 11:31 PM أوقع الهلال في موقف حرج ومتأزم أوقع الهلال في موقف حرج ومتأزم فجّر الصحفي الأرجنتيني بابلو غونزاليس مفاجأة صادمة لجماهير نادي الهلال بعدما أعلن عن توقيع اللاعب البيروفي أندريه كاريلو لصالح نادي فلامنجو البرازيلي حتى عام 2022. وبحسب ما نقلت صحيفة "diariocorreo" البيروفية فإن رغبة مدرب فلامنغو الجديد خورخي خيسوس هي من قادت اللاعب للانتقال للنادي البرازيلي. وقالت الصحيفة البيروفية أن اللاعب يفضّل الانتقال للنادي البرازيلي. كما تحدثت الصحيفة عن أن علاقة خيسوس بمسؤولي فلامنجو ستسهل كثيراً في مسألة رحيل اللاعب لصالح فريقه الجديد. ، صحفي "أرجنتيني" يفجّرها: "كاريلو" وقّع لـ "فلامنغو" البرازيلي ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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