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محمد بن مسعود - الدمام - افتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم، النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 يونيو الجاري وحتى 21 يوليو المقبل.
ورحّب الرئيس المصري - في كلمته خلال حفل الافتتاح الذي أقيم بإستاد القاهرة الدولي - بالمشاركين في البطولة في وطنهم الثاني مصر.
وشهد حفل الافتتاح كل من السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، والموريتاني أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وعدد من المسؤولين الأفارقة.
في نسختها الـ 32.. الرئيس المصري يفتتح بطولة كأس الأمم الأفريقيةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-21
افتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم، النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 يونيو الجاري وحتى 21 يوليو المقبل.
ورحّب الرئيس المصري - في كلمته خلال حفل الافتتاح الذي أقيم بإستاد القاهرة الدولي - بالمشاركين في البطولة في وطنهم الثاني مصر.
وشهد حفل الافتتاح كل من السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، والموريتاني أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وعدد من المسؤولين الأفارقة.
21 يونيو 2019 - 18 شوّال 1440
11:12 PM
افتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم، النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 يونيو الجاري وحتى 21 يوليو المقبل.
ورحّب الرئيس المصري - في كلمته خلال حفل الافتتاح الذي أقيم بإستاد القاهرة الدولي - بالمشاركين في البطولة في وطنهم الثاني مصر.
وشهد حفل الافتتاح كل من السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، والموريتاني أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وعدد من المسؤولين الأفارقة.
، في نسختها الـ 32.. الرئيس المصري يفتتح بطولة كأس الأمم الأفريقية ،
المصدر : الخليج 365
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