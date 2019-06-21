تفاصيل محادثات ولي العهد وترامب بشأن تهديدات إيران لأمن المنطقة

بحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الجمعة، في اتصال هاتفي، “التهديد” الذي تمثله إيران، ودور السعودية في ضمان أمن المنطقة، وذلك بعد تراجع واشنطن في اللحظات الأخيرة عن شن ضربات ضد طهران.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن “الزعيمين ناقشا دور السعودية الكبير في ضمان استقرار الشرق الأوسط وسوق النفط العالمية”. وأضاف: “كما بحث الطرفان التهديد الذي يشكله السلوك التصعيدي للنظام الإيراني”، حسب ما ذكرت وكالة “فرانس برس”. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، الجمعة، أنها دعت مجلس الأمن الدولي إلى اجتماع مغلق بشأن إيران، يوم الاثنين المقبل.