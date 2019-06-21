“النيابة العامة”: نحن جهاز قضائي مستقل.. وليس لأحد التدخل في مجال عمل أعضائنا

‏⁧أكدت النيابة العامة اليوم أنها⁩ جهاز قضائي يتمتع بالاستقلال والحياد التام في جميع إجراءاته، مبينة أن كافة الإجراءات التي تقوم بها النيابة تتسم بالموضوعية والشفافية التامة.

وأكدت أن أعضاء النيابة العامة مستقلون، وليس لأحد التدخل في مجال عملهم.