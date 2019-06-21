توقيع مذكرة مع شركة فرنسية لتصنيع هياكل الطيران في المملكة

أبرمت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، اليوم الجمعة، مذكرة اتفاق مع شركة طيران فرنسية متخصصة في تصنيع الأجزاء الهيكلية والدقيقة وأجزاء المحركات من السبائك الخفيفة والمعادن الصلبة؛ لإنشاء منشأة في المملكة لتصنيع هياكل الطيران. ووقعت المذكرة مع شركة Figeac Aéro في معرض باريس الجوي، المعني بمجال الطيران والفضاء والأكبر من نوعه على مستوى العالم، الذي يقام حالياً في مطار لو بورجيه في العاصمة الفرنسية باريس.
وستقوم المنشأة الجديدة التي سيكون موقعها في الرياض أو جدة، بتنفيذ العقود المتعلقة بتصنيع المكونات المعدنية للطيران العسكري والتجاري، وأعمال التجميع الفرعية، لتسليم البضائع بشكلها النهائي إلى العملاء، وستمكن المملكة من تطوير قدراتها التصنيعية وبناء صناعة الطيران الخاصة بها إلى جانب سلسلة التوريد المرتبطة بها. كما ستوفر المنشأة التي ستدار بواسطة مهندسين وفنيين سعوديين قطع الغيار التي تشمل أجزاء أجنحة الطائرات التجارية المصنوعة من التيتانيوم، وبالإضافة إلى ذلك ستعزز عملية توطين الصناعات العسكرية، وهو ما سيحقق وفورات كبيرة في التكاليف.
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