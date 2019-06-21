سُحب رعدية ورياح مثيرة للأتربة على بعض مناطق المملكة.. السبت

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، نشاطًا ملحوظًا في الرياح السطحية، وسماء غائمة تتخللها سحب رعدية على بعض مناطق المملكة، غدًا السبت.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها اليوم، إن هناك توقعات بنشاط في الرياح السطحية، تكون مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الشرقية، والرياض، تمتد حتى نجران، وكذلك على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ولفتت إلى أن السماء تبقى غائمة جزئيًا، تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير.

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وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أوضحت أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ومترين، أما الرياح على الخليج العربي فستكون شمالية إلى شمالية شرقية، بسرعة 18-40 كم/ساعة، وحالة الموج ستكون من متوسطة إلى مائجة.

وتصل الحرارة إلى أقصاها على مكة المكرمة، لتصل العظمى إلى 46 درجة مئوية.

وفيما يلي درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية، ليوم غدٍ السبت على مدن ومحافظات المملكة