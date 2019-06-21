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معرض للقبول والتسجيل بجامعة نجران

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تطلق جامعة نجران ممثلة في عمادة الجامعة للقبول والتسجيل معرضها السنوي الثالث غدا، في الدور الثاني بمجمع نجران رويال سنتر.

وأوضحت الجامعة أن المعرض الذي يستمر أسبوعاً كاملاً يشتمل على 3 أجنحة : الجناح الرئيس وهو جناح القبول والتسجيل الذي يتيح التقديم المباشر على البوابة الإلكترونية للجامعة، والثاني جناح الإرشاد والتوجيه الأكاديمي.

وحددت الجامعة وقت المعرض من الساعة 7-10:30 مساء حتى 26 من الشهر الحالي ولمدة 7 أيام.


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