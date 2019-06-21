معرض للقبول والتسجيل بجامعة نجران

تطلق جامعة نجران ممثلة في عمادة الجامعة للقبول والتسجيل معرضها السنوي الثالث غدا، في الدور الثاني بمجمع نجران رويال سنتر.

وأوضحت الجامعة أن المعرض الذي يستمر أسبوعاً كاملاً يشتمل على 3 أجنحة : الجناح الرئيس وهو جناح القبول والتسجيل الذي يتيح التقديم المباشر على البوابة الإلكترونية للجامعة، والثاني جناح الإرشاد والتوجيه الأكاديمي.

وحددت الجامعة وقت المعرض من الساعة 7-10:30 مساء حتى 26 من الشهر الحالي ولمدة 7 أيام.