معرض للقبول والتسجيل بجامعة نجران

وأوضحت الجامعة أن المعرض الذي يستمر أسبوعاً كاملاً يشتمل على 3 أجنحة : الجناح الرئيس وهو جناح القبول والتسجيل الذي يتيح التقديم المباشر على البوابة الإلكترونية للجامعة، والثاني جناح الإرشاد والتوجيه الأكاديمي.
وحددت الجامعة وقت المعرض من الساعة 7-10:30 مساء حتى 26 من الشهر الحالي ولمدة 7 أيام.
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