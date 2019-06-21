برنامج للتدريب على الروبوت ببريدة

وقالت رئيسة فريق عالم الروبوت، وفريق أوج، خلود عبدالله المطيري إن «البرنامج يهدف إلى تطوير إمكانات وقدرات أبناء وبنات القصيم في مجال الروبوت والعلوم عموما، إلى جانب أنه يتواكب مع رؤية المملكة 2030 في السعي إلى التقدم التقني والرقي التعليمي».
وأضافت أن «الفريق يتكون من مجموعة من المتطوعات ممن حصلن على دورات في مجال الروبوت والتقنية والابتكار، يقمن بتدريب الطلاب والطالبات على التعريف بالروبوت وأهميته المستقبلية ومكوناته، وكيفية تركيبه وبرمجته، مع تقييم يومي لكل مرحلة، كما يتم تدريبهم على التصميم الهندسي للتعلم ثلاثي الأبعاد، وتقديم دورة في أساسيات الإلكترونيات، ثم دورة عن العلوم الممتعة والمرحة، وأساسيات البرمجة»، مشيرة إلى تقسيم المعلومات حسب الفئة العمرية، حيث يتم تدريب الصغار من 7 سنوات إلى 11 سنة على مبادئ هذه الاختصاصات، ويتم تدريب الفئة العمرية من 12 - 18 على مبادئ ومعلومات في نفس التخصصات ولكن بتفاصيل أكثر.
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