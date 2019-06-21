تحديد الجاني في اصطدام جازان

حددت شرطة جازان هوية الجاني في حادثة الاصطدام المتعمد بجازان. وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان إنه «وبالإشارة إلى ما تم تداوله يوم الخميس 17/10/1440 عن تعرض مقيم من الجنسية الهندية لحادث الاصطدام متعمد بمركبة أثناء محاولته إنهاء مشاجرة بين مقيم يعمل في بقالة ومواطن استولى على بضاعة منها دون دفع قيمتها، أسفرت إجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية الجاني، وهو مواطن بالعقد الثاني من عمره، ومطلوب في عدة قضايا من بينها قضية صدم وهروب بمنطقة عسير، حيث تم القبض عليه وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه».



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