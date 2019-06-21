أنشطة لذوي الاحتياجات وكبار السن في صيف نجران

يواصل مهرجان «صيف نجران40» فعالياته بتقديم كثير من الفعاليات المختلفة والأنشطة المتنوعة التي تستهدف كل شرائح المجتمع، إضافة إلى عدد من المطاعم والألعاب ومسرح الطفل والأسرة، وذلك بمتنزه أبا الرشاش، إذ يتميز المهرجان هذا العام بأنشطة تستهدف ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

فعاليات متنوعة

قال أمين منطقة نجران المهندس حمد حسين عيبان، إن «جدول فعاليات مهرجان صيف نجران يتضمن حزمة من الفعاليات والبرامج والأنشطة التي تتناسب مع جميع شرائح المجتمع والعادات والتقاليد، والتي تهدف إلى الترفيه عن أهالي وزوار المنطقة».

وأوضح المدير التنفيذي للشركة المنظمة للمهرجان صالح عامر آل سدران، أن «مهرجان هذا العام، الذي سيستمر 3 أشهر، سيحوي خيمة الموطاه، وفعاليات أخرى جديدة ومتنوعة تناسب جميع أطياف المجتمع».

المسرح المفتوح

جذبت فعاليات مسرح الطفل والأسرة ضمن مهرجان «صيف نجران 40» الذي تنظمه أمانة نجران، الزوار من الأسر خلال زيارتهم المهرجان، إذ يقدم خلال المسرح المفتوح كثيرا من البرامج والأنشطة المتنوعة، بين المسابقات الشعبية والثقافية والعروض الترفيهية للطفل والأسرة، والفنون الشعبية.

وتقدم فعالية المسرح المفتوح ضمن برامج الطفل والأسرة، العروض اليومية، والمسابقات المتنوعة، وهدايا تشجيعية للمشاركين من الأطفال، إلى جانب تقديم كل ما يسهم في ترفيه أفراد الأسرة، من جميع الفئات العمرية، إضافة إلى أنشطة تستهدف فئة الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

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أبرز فعاليات صيف نجران 40

- مسرح الأسرة والطفل

- فنون شعبية

- فرق مسرحية

- مسابقات تراثية

- نجوم سوشيال ميديا