ملحقية بريطانيا تتحرك لإعفاء الطالبات من المرافق

كشف رئيس الملحق الثقافي بالمملكة المتحدة الدكتور عبدالعزيز المقوشي، خلال لقائه بالطلبة المبتعثين في مدينة برايتون، عن رفع معاملة لوزارة التعليم بإعفاء الطالبات من وجود المرافق، بعد موافقة ولي الأمر، مشيرا إلى وجود محاولات بعدم إلزام المرافق بالبقاء في بلد الابتعاث، كما تم إرسال أكثر من 86 جامعة ليتم تحديثها في قائمة الجامعات المتميزة الموصى بها، مضيفا أن هناك مساعي حثيثة لتوفير تأمين طبي، بعد رفض مقترح الوزارة بإدارة العلاج من قبل شركة خارجية للتعويض وليس التأمين.

جاء ذلك في اللقاء الذي جمع الملحق الثقافي مع الطلبة والطالبات السعوديين الدارسين في جامعات ومعاهد مقاطعة ساسيكس خلال الحفل الذي أقامه نادي الطلبة السعودي في برايتون، أمس.

إنجازات علمية

أكد المقوشي، أهمية خروج الأبحاث والاكتشافات العلمية وبراءة الاختراعات التي يقوم بها طلبة وطالبات سعوديون من المراكز البحثية بالجامعات إلى واقع محسوس، ولتصبح منتجات تنفع دوت الخليج وتقدمه عمليًا وصناعيًا وتنمويًا، بما يحقق أهداف قيادتنا الرشيدة في رؤية المملكة 2030 وينفع بها العالم أجمع.

وأشار إلى أن الباحثين السعوديين حققوا إنجازات واكتشافات علمية مميزة في مجال تخصصاتهم، وأنهم يحظون بترحيب وقبول واسع في الجامعات البريطانية نظير جديتهم بالأبحاث والتحصيل العلمي وقدراتهم على تحقيق التفوق في مختلف التخصصات العلمية الدقيقة، مثل تقنيات النانو والذكاء الصناعي والهندسة والطب والبرمجة وغيرها من التخصصات المهمة.

تبادل الخبرات

التقى الملحق الثقافي أثناء الزيارة مدير جامعة ساسيكس البرفيسور ستيفن شوت ومسؤولي الجامعة، في مقر الجامعة لبحث أوجه التعاون والتنسيق بين الجامعة والجامعات السعودية. وبحث المقوشي مع مدير جامعة ساسيكس تبادل الخبرات بين الجامعات السعودية خاصة الناشئة مع جامعة ساسيكس والجامعات البريطانية الأخرى. وتجول الملحق الثقافي والوفد المرافق في معامل ومختبرات النانو في جامعة ساسيكس، واستمع إلى شرح من المبتعث عبدالله الحاني عن مشروع بحثه في تقنية النانو في مجال الطاقة المتجددة.

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موضوعات طُرحت في اللقاء

- استفسارات الطلبة حول نظام المرافق

- تحديث قائمة الجامعات الموصى بها

- التأمين الطبي

- الأنظمة وما استجد من تسهيلات

- الصعوبات في الحصول على القبول في وقت محدد

- بعض المسائل الفنية للخدمات التي تقدمها بوابة المبتعثين سفير