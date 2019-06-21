200 ألف مستفيد من دعوي أجياد

استعرض المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد مكة المكرمة إنجازاته خلال شهر رمضان المبارك الماضي، إذ بلغ عدد المستفيدين من برامجه أكثر من 214.699 مستفيدًا من المعتمرين والزوار وسكان منطقة الحرم. وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني بأجياد الدكتور عصام بن هاشم الجفري أن المكتب قدم خلال شهر رمضان الماضي أكثر من 317 برنامجاً ومنشطاً دعوياً شملت الدروس اليومية واليوم الدعوي والمسابقات الإلكترونية والشاشات الدعوية وتوزيع المصاحف المترجمة وتوزيع المطويات والكتيبات عبر برنامج تواصل وحفاوة ضيف الرحمن. وأضاف الجفري إلى أن هذه الإنجازات تأتي بفضل الله ثم بفضل القيادة الرشيدة على دعمها المستمر ومتابعاتها الدائمة التي تأتي من منطلق رسالتها السامية، وتأكيداً لاهتمامها بالإسلام والمسلمين، وتحقيقا لرؤية المملكة 2030.



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