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بلاغات عن رائحة غاز في الأحساء

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أكد نائب المتحدث الرسمي في مديرية الدفاع المدني في المنطقة الشرقية النقيب سعد بن ناصر الرياعي لـ«دوت الخليج» أمس، تلقي بلاغات عن انتشار رائحة الغاز في الأحساء.

وقال الرياعي إنه «بناءً على ورود عددٍ من البلاغات عن انتشار رائحة غاز في محافظة الأحساء، فقد تم تحريك دوريات السلامة، وكذلك الأجهزة الخاصة بالرصد بالإدارة العامة للدفاع المدني في المحافظة، ولم يتم رصد أي مادة تشكل خطورة»، مضيفاً أن هناك متابعة مستمرة لمثل هذه الحالات.


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