300 موظفة احتياج مدرسة نسائية لقيادة السيارات

أكد متعهد التشغيل والتدريب في مدرسة تعليم قيادة المركبات للسيدات في الأحساء، الحاجة إلى 300 موظفة سعودية، بينهن 200 مدربة على عدة مراحل.

ويجري حالياً الترتيب لإطلاق حملة إعلانية لاستقبال طلبات التوظيف في المدرسة إلكترونيا خلال الأيام العشرة المقبلة، ومن ثم البدء في تنفيذ برنامج تدريبي للمدربات لمدة 50 يومًا.

ويتولى التدريب في المدرسة متخصصات في تدريب المدربات يعملن في بيت خبرة خليجي متخصص في السياقة.

وأوضح مصدر لــ«دوت الخليج» أن «الموعد المزمع لاستلام المبنى وساحة التدريب من شركة أرامكو السعودية 17 من شهر أغسطس المقبل، ومن المقرر التشغيل الفعلي للمدرسة واستقبال السيدات الراغبات في الحصول على رخصة قيادة في الربع الأخير من 2019، والبدء فعلياً في 9 سبتمبر المقبل».

وأضاف أن «الطاقة التشغيلية للمدرسة حصول 1700 سيدة شهرياً على رخصة قيادة مركبة».

وأبان المصدر أن "آلية التدريب في المدرسة ستكون طبقاً لتشريعات الإدارة العامة للمرور، والتي تتضمن تقديم 8 محاضرات نظرية، إضافة إلى ساعتين محاكاة قيادة مركبة، و20 حصة عملية في الميدان، بحيث يمكن للمتدربة الحصول على رخصة القيادة في أقل من شهر».