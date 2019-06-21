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محمد بن ناصر يناقش تقارير 5 مجالات

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يناقش أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز محاضر اللجان، والتقارير المنبثقة عن مجلس المنطقة بالمجالات الاقتصادية، والتعليمية، والشبابية، والسياحة، والثقافة، وذلك خلال ترؤسه للجلسة الافتتاحية الإثنين، الدورة الـ95 لمجلس المنطقة، والثانية للعام المالي الحالي، بقاعة الاجتماعات بالإمارة، بحضور نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز.

وأوضح أمين عام مجلس المنطقة المهندس عبدالرحمن بن محمد عبدالحق أن أمير المنطقة سيفتتح الجلسة بكلمة توجيهية، مشيرا إلى أن المجلس سيستعرض التوصيات والنتائج التي تم التوصل إليها في الدورة السابقة والخطابات الصادرة والواردة للمجلس، مضيفا أن المجلس سيناقش في دورة انعقاده الحالية جملة من الموضوعات ومتابعة تنسيق مشروعات المياه والصحة ولجنة تحقيق الرؤية والتحول الوطني وغيرها من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.


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