محمد بن ناصر يناقش تقارير 5 مجالات

وأوضح أمين عام مجلس المنطقة المهندس عبدالرحمن بن محمد عبدالحق أن أمير المنطقة سيفتتح الجلسة بكلمة توجيهية، مشيرا إلى أن المجلس سيستعرض التوصيات والنتائج التي تم التوصل إليها في الدورة السابقة والخطابات الصادرة والواردة للمجلس، مضيفا أن المجلس سيناقش في دورة انعقاده الحالية جملة من الموضوعات ومتابعة تنسيق مشروعات المياه والصحة ولجنة تحقيق الرؤية والتحول الوطني وغيرها من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
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