5.8 مليارات ريال لتطوير المنظومة المائية والبيئية بالشرقية

كشفت شركة المياه الوطنية أنها قاربت على إنهاء الإجراءات للبدء في مشاريع تحسين جودة مياه الشرب بالمنطقة الشرقية، والبالغة قيمتها 3.3 مليارات ريال، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمنطقة، إضافة إلى تنفيذ 114 مشروعا للخدمات المائية والبيئية تبلغ قيمتها 2.5 مليار ريال، تشمل تطوير محطات تنقية المياه، وإنشاء شبكات لخدمات المياه والصرف الصحي، وإنشاء خزانات ومحطات للضخ، وأخرى للرفع وخطوط للطرد، وكذلك مشاريع للتوصيلات المنزلية لربط العملاء بالخدمات المائية والبيئية.

التحول الرقمي

ذكرت الشركة أن منظومة العمل على مشروع التحول الرقمي لنظام خدمات العملاء والفوترة بات في مراحل متقدمة من الإنجاز بالمنطقة الشرقية، بعد تدشينه قبل عدة أشهر في منطقة جازان، حيث سيسهم في تقديم العديد من الخدمات للمشتركين بسهولة ويسر عبر الموقع الإلكتروني الخاص به الذي يتيح في الوقت ذاته الاطلاع على كافة البيانات الخاص بهم.

المعالجة الثلاثية

أوضحت الشركة أن الاستفادة من إنتاج محطات المعالجة الثلاثية في المنطقة الشرقية أحد أهم الأوليات بالتعاون مع المؤسسة العامة للري، حيث يتم رفع معدلات الضخ تدريجيا من محطة المعالجة الثلاثية بمحافظة الخبر إلى المؤسسة بالأحساء، إلى جانب ما تنتجه محطة المعالجة الثلاثية بالأحساء للاستفادة من المياه التي يتم معالجتها وفقاً للمعدلات العالمية المعمول بها في ري المزروعات بدلاً من استنزاف المياه الجوفية.

تحسين مياه الشرب

قال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، المتحدث الرسمي لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية فهد العنزي إن الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد الموكلي، وقف ميدانيًا على المشاريع التي تنفذها الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية، واطلع على عرض شمل الجهود المبذولة خلال العاميين الماضيين لتحسين جودة مياه الشرب في المنطقة.

مشاريع المياه بالشرقية

مشاريع تحسين جودة مياه الشرب بالمنطقة الشرقية والتي تبلغ قيمتها 3.3 مليارات ريال.

تنفيذ 114 مشروعاً للخدمات المائية والبيئية تبلغ قيمتها 2.5 مليار ريال.

مشروع التحول الرقمي لنظام خدمات العملاء والفوترة.

الاستفادة من إنتاج محطات المعالجة الثلاثية.

الأعمال التطويرية

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- إنشاء شبكات مياه جديدة.

- إنشاء خزانات مياه.

- تطوير محطات التنقية.

- إنشاء محطات ضخ ورفع.

- تنفيذ شبكات وخطوط رئيسية للصرف الصحي.

- تنفيذ مشاريع توصيلات منزلية.

- استبدال العدادات الحالية بالذكية.

ما تم تنفيذه

01 توصيل خدمات المياه إلى 5924 عقارا جديدا.

02 إيصال 1225 عقارا بالخدمة البيئية للصرف الصحي.

03 زيادة عدد المشتركين لما يقارب 346 ألف مشترك.