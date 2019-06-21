نقل الخدمات الصحية بالأحساء إلى شركة قابضة

اعتمد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، قراراً بتعيين الدكتور أحمد الشعيبي، رئيساً مؤسساً لمجلس إدارة التجمع الصحي في الأحساء لمدة عام، وجاء في قرار التعيين، أن ذلك انطلاقاً من تطبيق مبادرات برنامج التحول الوطني، والتي من ضمنها مبادرة التحول المؤسسي التي تهدف إلى فصل تقديم الخدمات الصحية عن الوزارة، ونقلها إلى شركة قابضة تملكها الدولة ويندرج تحتها عدد من التجمعات الصحية التي تقوم بتقديم الخدمات الصحية للمستفيدين مباشرة، مما يتيح للوزارة التركيز على دورها التنظيمي والإشرافي بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية والممارسات العالمية.

وتضمن القرار التأكيد على اللجنة التأسيسية لمشروع شركة الصحة القابضة وجميع قطاعات الوزارة، بما فيها مكتب تحقيق الرؤية ومديرية الشؤون الصحية في المنطقة التعاون مع الرئيس المؤسس.