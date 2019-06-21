مساعدة الآخرين الدافع لمبادرة 40.6% من المتطوعين

أظهرت نتائج مسحية لهيئة الإحصاء تعدد دوافع العمل التطوعي لدى السعوديين، حيث يرى 40.6% من إجمالي المتطوعين السعوديين «ذكور وإناث» أن حب مساعدة الآخرين هو الدافع وراء القيام بأعمال التطوع، بينما 28.7% يرون التطوع واجباً وطنياً، و8.5% يرون في المشاركة بأعمال التطوع فرصة جيدة للتواصل، و4.3% أكدوا أن أعمال التطوع تسهم في تطوير المهارات.

مهن وأنشطة

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء GaStats أمس، نتائج «مسح العمل التطوعي 2018» الذي يُقام للمرة الأولى على مستوى المملكة ضمن متطلبات رؤية المملكة 2030.

وأوضح نائب رئيس الهيئة العامة للإحصاء عبدالله الباتل أن المسح يهدف إلى التعرف على نسبة مساهمة أفراد المجتمع في الأعمال التطوعية، وتوفير إحصاءات مُحدَّثة عن نسبة المتطوعين من إجمالي السكان السعوديين وغير السعوديين «الذكور والإناث»، ومتوسط ساعات العمل التطوعي، والتعرف على طبيعة الأعمال التطوعية التي يقوم بها أفراد المجتمع ومجالات ممارستها من خلال «المؤسسات أو الأفراد»، كما يوفر المسح بيانات تفصيلية عن الأعمال التطوعية حسب المهن والأنشطة الاقتصادية، وبالتالي دعم مُتخذي القرار وراسمي السياسات والباحثين والمهتمين بإحصاءات مُحدَّثَة وذات شمولية تتعلق بالعمل التطوعي في المملكة، وتمكين القطاعين الحكومي والخاص من دراسة متغيرات العمل التطوعي للاستفادة منها في الإعداد والتخطيط للبرامج التنموية الاجتماعية والاقتصادية المستقبلية، وزيادة فاعلية العمل التطوعي، ودعم القطاعات الأكاديمية بمتطلبات الدراسات والأبحاث الاجتماعية والاقتصادية.

نتائج المسح

أظهرت نتائج مسح العمل التطوعي 2018 أن نسبة إجمالي المتطوعين «السعوديون وغير السعوديين» من إجمالي عدد سكان المملكة لمَن أعمارهم 15 سنة فأكثر، قد بلغت خلال الـ12 شهراً السابقة للمسح 14.7%، فيما بلغت نسبة المتطوعين السعوديين «الذكور والإناث» للسكان السعوديين لمن أعمارهم 15 سنة فأكثر قد بلغت خلال الـ12 شهراً السابقة للمسح 16.8%، حيث بلغت نسبة المتطوعين السعوديين الذكور إلى إجمالي السعوديين الذكور 15 سنة فأكثر 22.6%، في حين بلغت نسبة المتطوعات السعوديات إلى إجمالي السعوديات «15 سنة فأكثر» خلال الـ12 شهراً السابقة للمسح 10.8%.

سعوديون ومقيمون

وفقًا لنتائج المسح، بلغ متوسط ساعات العمل التطوعي لإجمالي المتطوعين «السعوديون وغير السعوديين» 11.2 ساعة خلال الأسابيع الأربعة السابقة للمسح، في حين كان متوسط ساعات التطوع لإجمالي المتطوعين «السعوديون وغير السعوديين» 52.2 ساعة خلال الـ12 شهراً السابقة للمسح، فيما بلغ متوسط ساعات العمل التطوعي للمتطوعين السعوديين 11.4 خلال الأسابيع الأربعة السابقة للمسح، في حين كان متوسط ساعات التطوع لإجمالي المتطوعين السعوديين 52.6 ساعة خلال الـ12 شهراً السابقة للمسح.

إغاثة ومساندة

غطى المسح مجالات العمل التطوعي التي تشمل كل عمل غير مدفوع الأجر، يقوم به الفرد في أنشطة مجتمعية عامة أو لصالح جهة حكومية أو خاصة، وتغطي الأعمال الإنسانية مثل تقديم الإغاثة والمساندة والدعم للمحتاجين بما يسهم في تحسين أوجه الحياة المختلفة، وتتميز المملكة إضافة إلى المجلات المتعارف عليها دوليًا بمجالات التطوع في أعمال الحج وخدمة ضيوف الرحمن كل عام.

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جهات مشاركة

- وزارة الاقتصاد والتخطيط

- العمل والتنمية الاجتماعية

- المؤسسات والجمعيات المعنية بالتطوع

تعريف العمل التطوعي

- أي عمل أو مساهمة غير مدفوع الأجر

- لا يكون لصالح أي فرد من أفراد الأسرة

- الشخص الذي قام بالعمل مُخيرا

- العمل الذي يُقدّم مباشرةً لأفراد أو لمؤسسات حكومية