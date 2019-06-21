مبادرات للأطفال تنشر المرح والإيجابية في موسم جدة

ضمن الفعاليات التي يشهدها «موسم جدة»، يحظى الأطفال باهتمام خاص من قبل اللجنة المنظمة، حيث خصصت لهم العديد من العروض الشيقة والمتنوعة، والتي ستقام في عددٍ من وجهاتها الخمس، وكذلك حول المدينة، والتي توفر للصغار أجواء حافلة بالمرح والمتعة والإيجابية، ستجعل من صيف جدة ذكرى جميلة لهم.

الدببة الطيبة

في مقدمة فعاليات الأطفال، تحتضن الواجهة البحرية حالياً سلسلة من العروض الكرتونية المحببة لهم، تتضمن عرض «الدببة الطيبة»، وعرض «العصر الجليدي Ice Age»، إلى جانب تجربة الملاهي المائية، كما سيحظى الزوار الصغار بقدوم محبوب الكبار والصغار وراسم البسمة على الشفاه «سبونج بوب».

التعلم والمرح

يتمتع الأطفال بعروض ترفيهية تعليمية عديدة يقدمها فريق «باو باترول» في مول العرب، حيث سيتمتع الأطفال التعلم والمرح في آن واحد عندما يطلقون العنان لمخيلاتهم في ركن «الليقو» لبناء ما يريدونه باستخدام لعبة المكعبات، كذلك، هناك العروض الحيّة لشخصيات مسلسل «شيمر آند شاي» الذي يقدم في هيفاء مول.

الفكاهة والتشويق

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ستطل «ماشا» على جمهورها من خلال مغامرات «ماشا والدب» المليئة بالفكاهة والتشويق، وإلى جانبها فعاليات «باربي» الممتعة التي تتطلع إليها الفتيات. وأخيراً، ستقام تحديات حماسية من خلال لعبة «Pictionary» التي تعتمد على مهارات الرسم والتخمين الكلاسيكية، وذلك في الياسمين مول.

الفرص التنموية

يذكر أن فعاليات «موسم جدة» تهدف لإبراز الفرص التنموية، وتسليط الضوء على المملكة كإحدى الدول السياحية الرائجة في العالم.

ويسعى الموسم إلى دعم قطاع الفعاليات والمناسبات وتشغيلها، وإدارتها كواحدة من أهم الصناعات الحيوية التي تثري الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تعزيز جهود الدولة في تمكين شباب دوت الخليج، وتوفير فرص عمل للشركات المحلية الناشئة والمتوسطة، وجذب الشركات العالمية إلى السوق السعودي.