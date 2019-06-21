السعودية اليوم / مدني تبوك ينقذ أسرة نشب حريق في منزلها بأملج // للصحف //



تبوك 18 شوال 1440 هـ الموافق 21 يونيو 2019 م واس

أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري أن رجال الدفاع المدني بمحافظة أملج باشروا مساء اليوم الجمعة بلاغًا عن حريق في مبنى سكني من طابقين حيث تم -بتوفيق الله -السيطرة على الحريق الذي انحصر في إحدى الغرف داخل شقه بالطابق الثاني، ونقل طفلين إلى المستشفى لتعرضهم للإصابة بحروق يسيرة من الدرجة الأولى وحالتهم الصحية مستقرّة ولله الحمد .

وأكد " الشمري" أنه من خلال المعاينة الأولية اتضح أن سبب الحريق ناتج عن التماس كهربائي في مكيف غرفة الأطفال، مهيبًا بالجميع توخي الحذر واتخاذ جميع التدابير اللازمة للوقاية من الحرائق بتفقد التمديدات والأجهزة الكهربائية بصفة مستمرّة وتوفير أدوات السلامة المنزلية ككواشف الدخان وطفايات الحريق، واتباع الإرشادات التي يعلنها الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة ، متمنّياً للجميع السلامة .

// انتهى // // للصحف //

22:39ت م

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