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تقنية حفر الباطن تطلق الدبلوم المسائي بعد إيقافه لسنوات
متابعات الخليج 365 - حفر الباطن
أعلنت الكلية التقنية في حفر الباطن عن فتح التسجيل قريبًا في برنامج دبلوم الكلية التقنية المسائي في التخصصات الفنية والإدارية، ومدته سنتان ونصف، وذلك بعد إيقافه منذ سنوات.
ويتاح التسجيل للموظفين أو غير الموظفين وللمواطنين والمقيمين الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالبرنامج الصباحي، حيث تم إعفاؤهم من شرط العمر وعدد سنوات التخرج من الثانوية.
ويهدف البرنامج إلى تخريج الكوادر الفنية المؤهلة علميًّا وعمليًّا للعمل في المجالات الفنية التي تسهم بشكل مباشر في بناء الاقتصاد الوطني.
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