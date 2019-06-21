- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم درجة الحرارة تصل إلى 47 على هذه المناطق غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
درجة الحرارة تصل إلى 47 على هذه المناطق غدًا
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة على بعض المناطق يوم غد السبت.
وأوضحت الأرصاد أن التوقعات تشير إلى تأثر منطقة مكة المكرمة والأجزاء الشرقية من محافظة جدة، والأجزاء بين محافظة ينبع والمدينة المنورة بارتفاع درجات الحرارة يوم غد السبت، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 44 و47 درجة مئوية.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقّعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم طقسًا حارًّا إلى شديد الحرارة مصحوبًا برياح نشطة على (منطقة مكة المكرمة وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على شمال ووسط وشرق المملكة، في حين يُتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، وعسير، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الباحة).
كانت هذه تفاصيل خبر درجة الحرارة تصل إلى 47 على هذه المناطق غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.