الخليفي عن انضمام المملكة إلى فاتف : سيتيح لنا صياغة قرارات المجموعة

2019-06-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

علق محافظ مؤسسة النقد رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، أحمد الخليفي، على نجاح المملكة في الحصول على العضوية في مجموعة العمل المالي (فاتف).

وقال الخليفي في تصريحات إلى قناة العربية: إن المجموعة هي منظمة شبه حكومية دولية، وهي عادة تقيم مستويات الدول في مستويات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلل.

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ورأى أن من الطبيعي أن تكون المملكة عضوًا في المجموعة؛ لأنها عضو في مجموعة العشرين ولديها مقاعد مستقلة في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، موضحًا أن انضمام المملكة إلى “فاتف” يبرز جهودها في مجال غسل الأموال.

ولفت إلى أن انضمام المملكة أيضًا للمجموعة يتيح لها الفرصة في مشاركة الخبرات وصياغة قرارات وسياسات المجموعة وتعزيز الخبرات التي لديها.

ووافق الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي “فاتف” على منح المملكة مقعد عضو لديها، لتكون أول دولة عربية تحصل على هذه العضوية، وذلك في الاجتماع العام للمجموعة الذي عقد في مدينة أورلاندو بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة 19- 21/ 6/ 2019م.

ويأتي انضمام المملكة في الوقت الذي تحتفل فيه مجموعة العمل المالي (فاتف) بمرور 30 عامًا على تأسيسها وانعقاد أولى اجتماعاتها في مدينة باريس الفرنسية في العام 1989م.