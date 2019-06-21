بومبيو: النظام الإيراني يواصل التضييق على الأقليات الدينية

2019-06-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن النظام الإيراني يواصل التضييق على الأقليات الدينية، وأن هناك أشخاصًا يقمعون ويسجنون بسبب معتقداتهم الدينية.

وتابع بومبيو، خلال مؤتمر صحفي له، مساء اليوم الجمعة، أن واشنطن ستطلب من إيران اتخاذ تدابير ضد تبييض الأموال، مطالبًا في الوقت نفسه السلطات التركية بإطلاق سراح جميع المعتقلين.

Advertisements

وقبل قليل، أبدى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استعداده لإجراء محادثات مع المرشد الإيراني أو الرئيس حسن روحاني.

وقال الرئيس دونالد ترامب في مقابلة مع “إن بي سي نيوز”: إنه مستعد لإجراء حوار سواء كان مع المرشد الإيراني أو الرئيس حسن روحاني، مشيرًا إلى أنه ليس لديه شروط مسبقة لإجراء التفاوض.

ونقلت “رويترز” عن ترامب قوله: “ملف الصواريخ الباليستية الإيرانية سيكون جزءًا من أي اتفاق مستقبلي مع طهران”.

وصرح ترامب خلال مقابلته مع الشبكة الأمريكية بأنه كان على وشك الموافقة على ضربات ضد إيران بسبب إسقاطها لطائرة أمريكية مسيرة بالقرب من مضيق هرمز، لكنه لم يتقبل فكرة إزهاق الأرواح انتقامًا لذلك.