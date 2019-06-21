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2019-06-21 الجيش اليمني يستعيد 7 مناطق ويفكك شبكات ألغام شمال البيضاء متابعات الخليج 365 - واس استعادت قوات الجيش اليمني نحو سبع مناطق جديدة في جبهة قانية شمال محافظة البيضاء وسط اليمن، وذلك في ثالث أيام العملية العسكرية التي أطلقها الأربعاء الماضي لاستكمال تحرير المحافظة من مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وقال قائد اللواء 143 مشاة العميد الركن ذياب القبلي في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية: إن قوات الجيش استعادت منطقة حوران بالكامل وتبّة الطيارة ومنطقة سليل وأغوال والشعير وغول آل سالم ومنطقة نمران وبيوت الجدعان وبيوت الهنادية في جبهة قانية شمال البيضاء، مضيفًا أن الاشتباكات نتج عنها سقوط عشرات القتلى والجرحى من مليشيا الحوثي الانقلابية، فيما تمكّنت الفرق الهندسية بالجيش من تفكيك شبكات ألغام في المنطقة.









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