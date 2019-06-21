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ترامب : ملف الباليستي سيكون جزءًا من أي اتفاق مستقبلي مع إيران
متابعات الخليج 365 - الرياض
أبدى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، استعداده لإجراء محادثات مع المرشد الإيراني أو الرئيس حسن روحاني.
وقال الرئيس دونالد ترامب في مقابلة مع “إن بي سي نيوز”: إنه مستعد لإجراء حوار سواء كان مع المرشد الإيراني أو الرئيس حسن روحاني، مشيرًا إلى أنه ليس لديه شروط مسبقة لإجراء التفاوض.
ونقلت “رويترز” عن ترامب قوله: “ملف الصواريخ الباليستية الإيرانية سيكون جزءًا من أي اتفاق مستقبلي مع طهران”.
وصرح ترامب خلال مقابلته مع الشبكة الأمريكية بأنه كان على وشك الموافقة على ضربات ضد إيران بسبب إسقاطها لطائرة أمريكية مسيرة بالقرب من مضيق هرمز، لكنه لم يتقبل فكرة إزهاق الأرواح انتقامًا لذلك.
وأوضح ترامب أنه سأل قادة الجيش الأمريكي عن العدد المحتمل للأشخاص الذين قد يقتلون في العملية، مضيفًا: “ردوا بالقول ما يقرب من 150 سيدي، وفكرت في الأمر للحظة. وقلت أتعرفون؟ لقد أسقطوا طائرة غير مأهولة… وها نحن ننظر الآن في أمر مقتل 150 شخصًا، ولم أتقبل الأمر ولا أعتقد أنه متناسب مع ما حدث”.
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